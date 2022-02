Lyon quer Lacazette no verão

O Lyon quer contratar o francês Alexandre Lacazette no verão, quando o seu contrato com o Arsenal terminar. A confirmação foi dada pelo presidente Jean-Michel Aulas, que perdeu Slimani neste mercado para o Sporting.

"Vamos fazer o nosso melhor para contratar o Alexandre em junho", disse.

Formado no Lyon, Lacazette fez grande parte da carreira no clube francês, entre 2009 e 2017, antes de se mudar para os "gunners", onde leva 70 golos marcados em 192 jogos disputados.

Com a saída de Aubameyang para o Barcelona, Lacazette e Nketiah são os únicos pontas de lança do Arsenal até ao final da temporada. O avançado de 30 anos termina contrato no fim da época e não deverá renovar com os londrinos.