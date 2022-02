Paulo Bento qualifica Coreia do Sul para o Qatar

A Coreia do Sul, de Paulo Bento, está qualificada para o Mundial 2022.

Uma vitória, 2-0, sobre a Síria foi o carimbo final para a fase final do Qatar.

Os golos foram apontados por Kim Jin-Su e Kwon Chang-Hoon, aos 53 e 71 minutos, respetivamente.

Os sul-coreanos ascenderam, provisoriamente, à liderança do Grupo A de apuramento, com 20 pontos, contra 19 do já qualificado Irão, que recebe os Emirados Árabes Unidos, terceiros, com nove. Seguem-se Líbano, com seis, Iraque, com cinco, e Síria, com dois.



A Coreia do Sul soma a 11.ª presença em Mundiais, e 10.ª consecutiva, tendo como melhor registo o quarto lugar de 2002.