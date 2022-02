O português que falhou a transferência para o Liverpool

Apesar das muitas movimentações no último dia de mercado, o português Fábio Carvalho acabou por não se transferir para o Liverpool.

Segundo a imprensa inglesa, Fulham e "reds" não finalizaram a burocracia necessária a tempo da meia-noite, limite de inscrições.

O médio-ofensivo de 19 anos, natural de Torres Vedras, é a grande revelação do Fulham, da segunda divisão, orientado por Marco Silva. O jovem leva oito golos e três assistências em 19 jogos disputados e despertou a atenção de Jurgen Klopp.

O Liverpool tinha preparado cerca de 10 milhões de euros para investir no português, num negócio que previa a continuidade de Fábio Carvalho no clube londrino até ao final da temporada. Segundo a imprensa, os clubes continuam à procura de um acordo para a transferência no verão.

Fábio Carvalho começou a jogar na formação do Benfica, mas mudou-se para Inglaterra em 2013. Passou pelo Balham e joga no Fulham desde 2015. Estreou-se na equipa principal na temporada passada, mas apenas nesta época se afirma como titular na equipa de Marco Silva. O FC Porto também terá estado interessado na contratação.