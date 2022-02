Manchester United. Greenwood continua detido por suspeitas de abuso sexual

O futebolista inglês Mason Greenwood, do Manchester United, vai continuar detido após ter sido acusado de atacar a namorada, revelou a Polícia de Grande Manchester.

As autoridades terão agora mais 24 horas para inquirir Greenwood, que foi detido no domingo após a namorada colocar várias fotografias de si mesma após ser agredida, e excertos áudio em que o futebolista a terá coagido a ter sexo contra a sua vontade.

Segundo a polícia, o jogador de 20 anos está detido por suspeitas de abuso sexual e ameaças à integridade física, com a comunicação social britânica a dar conta da possibilidade de surgirem novas queixas.

O extremo era habitual titular no clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, tendo cumprido 129 jogos pelos “red devils”, que o suspenderam de treino e competição.

Além do distanciamento do clube, também a empresa Nike retirou o patrocínio que mantinha com Greenwood, que desapareceu ainda do videojogo de simulação futebolística "FIFA 22".