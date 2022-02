João Cancelo renova contrato com o Manchester City

O Manchester City anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o internacional português João Cancelo. O novo vínculo é válido por mais dois anos, até 2027.

"É um clube fantástico e estou muito feliz por renovar, os jogadores têm tudo o que precisam para chegar ao seu máximo potencial, com um treinador que nos leva ao limite todos os dias", disse, citado no site do clube.

O lateral de 27 anos diz que ainda "tem muito para conquistar antes de acabar a carreira e o City é o clube certo de chegar aos objetivos".

Cancelo está na sua terceira época no Manchester City e leva 106 jogos disputados. Esta época, leva três golos e oito assistências.

O lateral formado no Benfica conta ainda com passagens pelo Valência, Inter de Milão e Juventus. Na seleção, Cancelo leva 31 internacionalizações, mas falhou o Euro 2020 por estar infetado com Covid-19.