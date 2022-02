FIFA autoriza Félix Nmecha a jogar pela Alemanha

O ex-internacional inglês de Sub-19, Félix Nmecha, vai passar a jogar pela seleção alemã de futebol, depois de a FIFA ter autorizado essa mudança.

O médio, de 21 anos, nasceu na Alemanha antes de se mudar para a Inglaterra, onde evoluiu na academia do Manchester City, nos escalões de formação antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Liga alemã, na época passada.

Nmecha tornou-se internacional inglês de Sub-16, mas viria a representar a Alemanha na seleção de Sub-18, antes de voltar para Inglaterra, para vestir a camisola dos "três leões" no escalão de Sub-19.

Em declarações prestadas à agência Associated Press, um porta-voz da FIFA confirmou que o organismo tinha autorizado Nmecha a jogar de novo pela Alemanha, em vez da Inglaterra.

Felix Nmecha joga no Wolfsburgo, juntamente com seu irmão, Lukas, que se estreou pela seleção principal da Alemanha no ano passado, depois de ter sido o "carrasco" da seleção portuguesa na final do Euro 2021, disputado na Eslovénia, ao marcar o único golo da partida, que valeu o título aos alemães.