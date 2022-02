Barcelona vai processar antiga direção. "Há pagamentos falsos e outros sem motivo"

O Barcelona vai agir judicialmente contra a antiga direção de Josep Maria Bartomeu, depois de uma auditoria interna que descobriu o que a atual liderança do clube considera ser "as ações que levaram o clube à ruína".

Em conferência de imprensa, o presidente Joan Laporta diz que "há pagamentos sem razão, pagamentos por motivos falsos e pagamentos em quantidades que são desfasadas da realidade".

"Já sabíamos disto em março, investigámos e descobrimos coisas muito questionáveis. A agência que fez o trabalho encontrou pagamentos questionáveis e já contactamos a justiça para defender os interesses do Barcelona. Todos têm o direito de saber as ações que levaram o clube à ruína", disse.

O dirigente, que voltou à liderança do clube em 2021 depois de uma primeira passagem entre 2003 e 2010, deixa as decisões para o Ministério Público: "Não sou polícia nem juiz. Simplesmente cumprimos com a nossa obrigação. Queremos encerrar esta página negra da nossa história".