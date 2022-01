Impacto da pandemia é brutal, mas o futebol já mostrou capacidade de reagir em contraciclo

Neste contexto, o dirigente não deixa de reconhecer que “houve alguma corrida para a frente, com alguns problemas empurrados, geridos com a barriga e agora estamos a sentir este impacto”.

Confrontado pela Renascença com eventualidade de o futebol jamais regressar aos valores de mercado atingidos antes da pandemia de Covid-19, Emanuel Medeiros lembra que “o futebol tem uma capacidade de crescimento notável, sem precedente” e que “quando era CEO de todas as ligas europeias e das ligas mundiais, mesmo na grande crise 2009 e 2011, em contraciclo, num cenário de profunda crise financeira global, o futebol foi capaz de crescer a um ritmo de 7% ao ano”.

A pandemia de Covid-19 teve forte impacto na indústria do futebol e o mercado de transferências de inverno, que hoje encerra nas principais ligas europeias, constitui um bom indicador da crise que se abateu sobre alguns dos grandes clubes. A leitura é do diretor executivo da Sport Integrity Global Aliance (SIGA), o português Emanuel Medeiros, em entrevista a Bola Branca .

Mais transparência e rigor. Menos suspeitas e comissões aos agentes

A boa governança e a integridade financeira são alguns dos princípios que a SIGA tenta implementar nas organizações desportivas de todo o mundo. Emanuel Medeiros, nesta entrevista, defende “não apenas integridade nas transferências de jogadores e até de treinadores, mas a necessidade de os clubes interiorizarem que têm de viver de acordo com as suas possibilidades, sob pena de estarmos perante riscos sistémicos que abalam todo o universo do desporto”, acentuando que “não é possível continuar a assistir impávido e sereno a esta inflação despesista com custos de transferências de jogadores e de comissões que são uma coisa inacreditável.

Quem paga tudo isto são os clubes e, por isso, estão com o garrote financeiro cada vez mais apertado” assinala. Emanuel Medeiros advoga ainda que o setor do futebol deve ser “claro, transparente, merecedor de confiança e não permanentemente assaltado por notícias bombásticas que minam a sua confiança, credibilidade e cotação”.

O dirigente aponta a necessidade de “transparência nas transferências de jogadores, nos fluxos financeiros e inclusivamente na compra de sociedades desportivas” áreas que não têm tido o ímpeto necessário e que, nestes próximos quatro anos, irão merecer a máxima atenção do organismo que lidera.

UEFA tem liderança forte. A liga europeia dos tubarões é assunto que "estrebucha" em Bruxelas

Emanuel Medeiros considera que a liga europeia, que alguns tubarões europeus tentaram criar à revelia da UEFA, “tanto quanto é possível antever, é assunto arrumado, sem embargo de o problema continuar a estrebuchar nos corredores de Bruxelas e nas confabulações jurídicas que por aí se aventam”.

O futebol, diz, "precisa de liderança, paz e estabilidade” e, neste contexto, o diretor executivo da SIGA, profundo conhecedor dos meandros do dirigismo europeu e mundial, considera que a UEFA presidida por Aleksander Ceferin, neste domínio, “tem estado atenta, atuante, tem liderança, visão de futuro e ímpeto reformista”.