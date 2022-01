Senegal derrota Guiné-Equatorial e está nas meias-finais da CAN

O Senegal garantiu a passagem às meias-finais da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), depois de confirmar o favoritismo frente à Guiné Equatorial (3-1), no encontro que fechou os quartos de final.

A seleção senegalesa está pela sexta vez nas “meias” de uma CAN e alcançou mesmo a final em 2002 e 2019, acabando por ser batida em ambas as ocasiões.

Com uma equipa recheada de jogadores que atuam nos principais clubes europeus e liderada por Sadio Mané, do Liverpool, o Senegal foi claramente superior à Guiné Equatorial, apesar de ter apanhado um susto na segunda parte, e marcou encontro com o Burkina Faso nas meias-finais, no que será um duelo entre duas nações que nunca levantaram o troféu.

Em Yaoundé, nos Camarões, o Senegal chegou à vantagem aos 28 minutos, pelo avançado Diedhiou, e manteve esse resultado até ao intervalo.

Na segunda parte, a Guiné Equatorial ainda refez a igualdade, por Buyla, aos 57 minutos, mas a maior experiência do Senegal acabou por ser determinante, e com eficácia, com remates certeiros de Kouyate e Sarr, aos 68 e 79, respetivamente.

Antes, o Egito, de Carlos Queiroz, apurou-se para as meias-finais, depois de vencer Marrocos, por 2-1, após prolongamento, resultado que garante a presença de um técnico português na final.

Nas “meias”, a seleção comandada por Queiroz vai medir forças com os Camarões, de António Conceição, situação que assegura uma presença lusa no jogo decisivo da prova, agendado para 6 de fevereiro.

Egipto, com sete, último em 2010, e Camarões, com cinco, último em 2017, precisamente frente aos faraós, são mesmo as duas seleções africanas com mais títulos conquistados na CAN.