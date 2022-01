Newcastle contrata internacional brasileiro que já interessou ao Benfica

O Newcastle, agora com dono da Arábia Saudita, oficializou a contratação do médio Bruno Guimarães.

O jogador brasileiro chega do Lyon e assina contrato por quatro épocas e meia.

Bruno Guimarães, internacional brasileiro, terá custado 50 milhões de euros ao clube da Premier League.

Formado no Audax, Bruno Guimarães fez 71 jogos e marcou três golos pelo clube francês. Antes de chegar ao Lyon foi “namorado” pelo Benfica, mas não houve acordo.

Este é já o terceiro reforço do Newcastle, a lutar pela permanência no principal escalão do futebol inglês depois do defesa direito Kieran Trippier e do avançado Chris Wood.