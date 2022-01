Traoré regressa ao Barcelona

O FC Barcelona oficializou a contratação do extremo espanhol Adama Traoré.

É o regresso do jogador ao clube que o formou. Traoré chega por empréstimo do Wolverhampton, mas os catalães ficam com opção de compra no final da época.

O internacional espanhol, de 26 anos, participou em dois jogos da equipa principal e, antes, esteve na equipa que conquistou a Youth League para o Barcelona, numa final contra o Benfica.

Passou depois por Aston Villa e Middlesbrough antes de explodir nos Wolves onde realizou 154 jogos e fez 11 golos.

É o terceiro reforço do Barcelona neste mercado de inverno depois de Dani Alves e Ferran Torres.