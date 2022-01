João Carvalho troca Nottingham Forest pelo Olympiacos

O futebolista português João Carvalho transferiu-se dos ingleses do Nottingham Forest para os gregos do Olympiacos. Não é conhecido o valor do negócio.

Além de não revelar o valor da transferência, o campeão grego também não revelou a duração do contrato do novo jogador da equipa treinada por Pedro Martins, que recentemente renovou até 2024.

O médio, de 24 anos, fez toda a sua formação no Benfica, que o emprestou ao Vitória de Setúbal em 2016/17, na época anterior a fazer a sua estreia pela equipa principal dos encarnados.

Em 2018/19, João Carvalho, internacional pelas seleções jovens portuguesas, transferiu-se para o Nottingham Forest, que, na época passada, o emprestou aos espanhóis do Almería.

Além de Pedro Martins, o jogador vai encontrar no clube grego os compatriotas Ruben Semedo e Rony Lopes.