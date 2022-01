Zlatan Ibrahimovic oscila entre a auto-estima desmesurada e o gostar que os adeptos pensem que tem uma auto-estima desmesurada.

Esta sexta-feira, no Twitter, o ponta de lança sueco do AC Milan partilhou um vídeo de um treino em que marcou um golo acrobático. Contudo, para Zlatan, não mais foi do que aquilo a que está habituado a fazer.

"Um dia normal no trabalho", escreveu o avançado, de 40 anos.

O melhor é ver o golo e avaliar: