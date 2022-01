Plata assiste no empate do Brasil no Equador

A seleção brasileira empatou em casa do Equador, esta noite, a um golo, em jogo de qualificação para o Mundial 2022.

Casemiro abriu o marcador para a seleção brasileira, logo aos 6 minutos de jogo. Aos 15 minutos, o guarda-redes do Equador, Alexander Dominguez, viu o cartão vermelho direto.

No entanto, o Brasil esteve em vantagem número durante pouco tempo, porque Emerson viu o segundo cartão amarelo aos 20 minutos de jogo e foi expulso.

O Brasil segurou a vantagem até perto do fim. Gonzalo Plata, avançado emprestado pelo Sporting, bateu um canto para golo de Félix Torres, de cabeça, ao primeiro poste.

O jogo ficou ainda marcado pela intervenção do VAR, que expulsou duas vezes o guarda-redes brasileiro Alisson, mas reverteu a decisão em ambas as ocasiões.

Com este resultado, o Brasil, que já garantiu presença no Qatar, continua no primeiro lugar, com 36 pontos. O Equador, que cada vez mais se aproxima do Mundial, é terceiro com 24 somados.