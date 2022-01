O Getafe anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Gastón Álvarez.

O central, de 21 anos, internacional sub-20 pelo Uruguai, chega a Espanha por empréstimo do Boston Rver, do Uruguai, com opção de compra.

Formado no Defensor Sporting, também do país natal, Gastón Álvarez já tem 52 jogos disputados como profissional e quatro golos.

Gastón será orientado por Quique Flores, antigo treinador do Benfica.