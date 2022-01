Cristiano Ronaldo e Messi são os reis dos "hat-tricks" desde 2000

Nenhum jogador fez mais "hat-tricks" - três golos num só jogo - desde 2000 do que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

O estudo do portal "Transfermarkt", que contempla os jogadores das cinco principais Ligas - Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha - mas estende-se a todas as competições que eles disputam, coloca o português e o argentino no topo, com 48 "hat-tricks", cada.

Messi leva vantagem sobre Ronaldo, uma vez que chegou aos 48 "hat-tricks" em menos quase cem jogos do que o português. O avançado do Paris Saint-Germain conseguiu-o em 795 jogos (0,060 por jogo); o do Manchester United alcançou a marca em 887 partidas (0,054).

O polaco Robert Lewandowski está em terceiro, com menos de metade dos "hat-tricks": 23 em 544 jogos (média de 0,042). Em quarto, surge o uruguaio Luis Suárez, com 18 em 483 jogos (0,037). O alemão Mario Gómez, que já se retirou, fecha o "top-5", com 17 em 479 jogos (0,035).

Thierry Henry, que passou por Arsenal, Barcelona e Juventus, entre outros, é o único jogador na lista que se reformou até 2015. O antigo avançado internacional francês marcou 11 "hat-tricks" em 472 jogos entre 2000 e 2014, o que dá uma média de 0,023 por encontro.

Cristiano Ronaldo representou, até agora, Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Leo Messi jogou, até ver, por Barcelona e PSG.