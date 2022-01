Buffon acredita que pode continuar a jogar até aos 50 anos

"Vamos ver como terminamos esta época. Sinto a responsabilidade de representar Parma e os adeptos do clube, que me dão amor incondicional. Defini uma meta: se a Itália não se qualificar para o Mundial do Qatar, quero apontar ao próximo. Não seria uma surpresa para mim estar em grande forma aos 48 anos. Penso que posso jogar até aos 50", afirmou.

Buffon admitiu não ter grande esperança de estar no Mundial 2022, quer a Itália se qualifique ou não, uma vez que não tem feito parte das opções recentes do selecionador transalpino, Roberto Mancini.

"Os pensamentos e escolhas de um homem inteligente como Mancini devem ser respeitados", sublinhou, porém, o lendário guarda-redes.

Itália está no mesmo torneio do "play-off" de acesso ao Mundial que Portugal. A seleção nacional vai defrontar a Turquia na meia-final, enquanto os italianos terão pela frente a Macedónia do Norte. Só um, ou nenhum, dos dois últimos campeões da Europa estará no Qatar.