PSV segura Gakpo com novo contrato

O PSV Eindhoven anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com Cody Gakpo até 2026.

O internacional holandês de 22 anos tem sido associado aos maiores clubes mundiais. O jogador da formação do PSV está no quarta temporada na equipa principal e leva 10 golos e 10 assistências em 28 jogos esta época.

"Tenho um objetivo claro nesta temporada que é ganhar títulos com o PSV. Farei tudo o que puder para conseguir isso com o clube. A valorização que sinto aqui é grande. Eu quero retribuir isso", afirmou, aos meios do clube.

Gakpo tem sido associado a clubes como Liverpool, Manchester City e Bayern de Munique, mas ficará pelo menos até ao fim da época no PSV, atual segundo classificado da Eredivisie, atrás do Ajax.