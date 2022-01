Paulo Bento vence e pode apurar-se para o Mundial no sofá

A Coreia do Sul, de Paulo Bento, está a um pequeno passo do Mundial 2022, depois de ter vencido na visita ao Líbano, por 0-1, esta quinta-feira.

Sem Heung-min Son, do Tottenham, lesionado, os coreanos venceram com um golo de Gue-sung Cho nos descontos da primeira parte.

Foi a quinta vitória para a seleção de Paulo Bento em sete jornadas. A Coreia do Sul até pode apurar-se já esta quinta-feira para o Mundial 2022, no sofá, quando faltam ainda três jornadas. Para isso, os Emirados Árabes Unidos terão de perder ou empatar com a Síria.

Apuram-se para o Mundial do Qatar os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos da terceira fase de qualificação asiática. A Coreia do Sul lidera o grupo A, com 17 pontos, mais do que o Irão e mais 11 do que os EUA. Iranianos e árabes têm menos um jogo.

No grupo B do apuramento asiático, a Arábia Saudita soma 16 pontos, com menos um jogo disputado, contra 15 do Japão e 14 da Austrália.

Os terceiros disputarão um "play-off". O vencedor terá, depois, de defrontar uma seleção sul-americana, nos "play-offs" intercontinentais.