Oficial. Sporting empresta Luiz Phellype ao OFI Creta

O OFI Creta anunciou, em comunicado, o empréstimo de Luiz Phellype, proveniente do Sporting, como a Renascença anunciou.

O avançado brasileiro, de 28 anos, não convenceu no empréstimo no Santa Clara, tendo marcado apenas um golo em 12 jogos disputados, num total de 274 minutos no campeonato. Fez apenas cinco jogos a titular.

O ponta de lança regressou, em definitivo, esta temporada à competição, depois de ter recuperado de uma grave lesão no joelho direito, sofrida em janeiro de 2020. Luiz Phellype esteve mais de um ano parado e voltou à competição em março do ano passado, tendo feito dois golos em nove jogos na equipa B do Sporting.

Com contrato até 2024, Luiz Phellype regressou a Alvalade, mas não vai integrar a equipa de Rúben Amorim e vai rodar no OFI Creta, da Grécia, que será a sua segunda experiência europeia fora de Portugal, depois de ter estado no Standard Liège, em 2012.

Luiz Phellype passou pelo Beira-Mar, Estoril, Feirense, Paços de Ferreira e Sporting. No clube leonino, apontou 17 golos em 47 jogos disputados.