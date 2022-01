Oficial. Filipe Soares é reforço do PAOK

O PAOK anunciou a contratação do médio português Filipe Soares, como a Renascença anunciou. O internacional sub-21 assina contrato válido até 2026 com o clube grego e vai vestir a camisola número 50.

Filipe Soares, de 22 anos, esteve duas temporadas e meia no Moreirense, onde se afirmou na I Liga. No total, apontou seis golos em 85 jogos pelo Moreirense.

Antes, o médio formado no Benfica tinha ainda passado pelo Estoril, em 2018/19. Nas redes sociais, Filipe Soares despediu-se do Moreirense.

"Obrigado por apostarem em mim, obrigado pela formação e experiência adquirida, como homem e como profissional. Reúno os momentos bons e os momentos menos bons, mas o que levo daqui é um sentimento de gratidão, que devo ao presidente, à direção, às várias equipas técnicas com que tive o privilégio de trabalhar e, naturalmente, aos meus colegas, com quem partilhei balneário e com quem enfrentei tantos desafios nestes últimos dois anos", afirma.

No PAOK, Filipe Soares encontra os compatriotas Vieirinha e Nélson Oliveira, para além de Moreira, treinador de guarda-redes, e do diretor-desportivo José Boto. O PAOK é segundo classificado do campeonato, nove pontos atrás do Olympiacos, de Pedro Martins.