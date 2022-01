Mulheres iranianas assistem a um jogo de futebol três anos depois

As autoridades iranianas permitiram, esta quinta-feira, a presença de mulheres na receção da seleção daquele país ao Iraque, três anos depois.

No Estádio Azadi, em Teerão, cerca de dois mil bilhetes do total de 10 mil foram reservados para o público feminino, de acordo com a agência noticiosa ISNA, para o encontro da sétima jornada do grupo A da fase de qualificação asiática para o Mundial 2022.

A entrada das mulheres deu-se por uma porta única, junto ao estacionamento, com polícias de chador (veste que cobre todo o corpo menos a cara) a controlarem os movimentos das congéneres.

Os jogos da seleção masculina do Irão tinham sido realizados, até agora, à porta fechada, em virtude das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19. A última ocasião em que o público feminino tinha podido assistir a um encontro fora em outubro de 2019.