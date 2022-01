Moutinho entre os nomeados para melhor do mês em Inglaterra

O internacional português João Moutinho é um dos nomeados para o prémio de melhor jogador do mês de janeiro da Premier League.

O médio do Wolverhampton esteve no seu pico de forma nas três vitórias do Wolves na Premier League e que colocam também Bruno Lage na lista de melhores treinadores do mês.

Moutinho marcou o golo da vitória frente ao Manchester United, em Old Trafford, e juntou outro golo e assistência frente ao Brentford.

Os restantes nomeados são Jarrod Bowen, do West Ham, Kevin de Bruyne, do Manchester City, David de Gea, do Manchester United, Jack Harrison, do Leeds United, e James Ward-Prowse, do Southampton.

João Moutinho, de 35 anos, cumpre a sua quarta época no Wolves. Antes, passou pelo Mónaco, FC Porto e Sporting. Soma ainda 142 internacionalizações pela seleção nacional.