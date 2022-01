Irão qualifica-se para o Mundial com golo de Taremi

Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, marcou o golo que deu a vitória ao Irão, por 1-0, frente ao Iraque, e que apura a seleção iranana para o Mundial 2022, no Qatar.

O ponta de lança portista voltou aos convocados depois de um desentendimento com o selecionador, foi titular na frente de ataque e marcou o golo da vitória, aos 48 minutos de jogo.

O Irão dominou por completo a qualificação e garante bilhete para o Qatar com três jornadas por disputar. A seleção iraniana é a primeira da Ásia a carimbar presença na prova, com 19 pontos em 21 possíveis. A Coreia do Sul, de Paulo Bento, está no segundo lugar.

Esta época, Taremi leva 13 golos e oito assistências ao serviço do FC Porto.