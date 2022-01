Bruno Lage nos nomeados para treinador do mês da Premier League

Bruno Lage, treinador português do Wolverhampton, está entre os quatro nomeados para treinador do mês de janeiro da Premier League.

O técnico levou o Wolves a três vitórias em três jogos disputados e é o único técnico nomeado com este registo. O Manchester United, Sheffield United e Brentford foram as "vítimas" do Wolves.

Pep Guardiola, do Manchester City, Dean Smith, do Norwich, e Jurgen Klopp, do Liverpool, são os outros nomeados.

Com estes resultados, o Wolves subiu ao oitavo lugarda Premiere League, com 34 pontos, e estão apenas a quatro de distância do quarto lugar, ocupado pelo United.

Para além da equipa técnica portuguesa, o Wolverhampton tem 10 jogadores portugueses no plantel: José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Chiquinho, Podence, Francisco Trincão e Fábio Silva.