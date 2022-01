Vítor Pereira confirma negociações com o Everton

Vítor Pereira confirmou, em entrevista à Sky Sports, que está em negociações com o Everton e que já teve reuniões em Goodison Park.

"O clube pediu-me para vir cá para termos uma reunião. Já fiz algumas entrevistas com várias pessoas no clube e dei-lhes a minha opinião sobre o estado do clube", disse, numa entrevista pouco comum.

O treinador português de 53 anos, cujo rumor de contratação não tem sido bem recebido pelos adeptos, pode voltar ao ativo depois de ter sido despedido do Fenerbahce. Vítor Pereira acredita que a direção está satisfeita com as suas propostas.

"Acho que eles estão entusiasmados com o que lhes apresentei: um jogo de pressão, posse de bola. Temos de dar confiança aos jogadores e aproximar os adeptos à equipa. Senti que eles estavam satisfeitos nas reuniões", explicou.

Ainda assim, Vítor Pereira assume que o Everton tem outros treinadores em vista e espera uma decisão em breve.

"Eles têm outros candidatos, esta é a hora de decisões", atira.

Vítor Pereira, que sempre admitiu que o seu sonho seria treinar na Premier League, conta com passagenspelo Shanghai SIPG, onde foicampeão, TSV 1860 Munique, Olympiacos, Al-Ahli e FC Porto, onde conquistou dois campeonatos enquanto treinador principal.