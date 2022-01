O Saint-Étienne venceu o Angers, por 1-0, em partida em atraso da jornada 20 da liga francesa.

O único golo da partida foi apontado por Batista Mendy, na própria baliza, ao minuto 43.

Apesar do triunfo, o Saint-Étienne mantém a lanterna vermelha no campeonato, com 15 pontos. O Angers mantém-se com 29.