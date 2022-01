Lyon desmente acordo com o Newcastle para venda de antigo alvo do Benfica

O Lyon desmentiu "categoricamente", esta quarta-feira, que tenha chegado a acordo para a venda de Bruno Guimarães ao Newcastle.

Vários meios de comunicação começaram a dar como fechada a contratação do médio brasileiro, antigo alvo do Benfica, no entanto, em comunicado, o clube francês vincou que ainda nada está confirmado.

"O Olympique Lyonnais desmente categoricamente a falsa informação disseminada por muitos meios de comunicação, que dão conta de um acordo entre o Newcastle e o OL para a transferência do médio internacional brasileiro Bruno Guimarães", pode ler-se no site oficial.

O Lyon assinala que, durante o mercado de transferências, "o mais pequeno rumor é muitas vezes apresentado como realidade".

"O Olympique Lyonnais lembra que só informação lançada oficialmente pelo clube deve ser tomada em consideração", termina o comunicado.

Bruno Guimarães foi alvo do Benfica

Segundo vários meios de comunicação, Bruno Guimarães está a caminho do Newcastle por 35 milhões de euros, mais cinco milhões em objetivos. O médio brasileiro teria marcados exames médicos para sexta-feira, para depois assinar um contrato de cinco milhões de euros por época.

Na janela de inverno de 2020, o Benfica esteve interessado em contratar Bruno Guimarães. Segundo o "Record", chegou a fazer uma proposta de 20 milhões de euros pela totalidade do passe ao Athletico Paranaense, que terá pedido o mesmo valor por apenas 80% do passe.

Na altura, o empresário do jogador, Alexis Malavolta, confirmou à Renascença o interesse do Benfica. "É um clube que agrada", disse.

No entanto, após várias semanas de negociações, o Benfica acabou por desistir da contratação do médio, que depois rumou ao Lyon.