O Al Raed oficializou a contratação do treinador João Pedro Sousa.

O antigo técnico do Boavista assinou contrato válido por ano e meio com o oitavo classificado do campeonato da Arábia Saudita.

Sousa vai treinar a equipa onde joga o internacional português Éder.

João Pedro Sousa já teve várias experiências no estrangeiro:

Olympiakos (Grécia), Hull, Watford e Everton (todos de Inglaterra), enquanto membro da equipa técnica de Marco Silva.