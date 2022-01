CAN. Egito de Carlos Queiroz elimina Costa do Marfim nos penáltis

A seleção do Egito, orientada pelo português Carlos Queiroz, está nos quartos de final da Taça das Nações Africanas, depois de ter eliminado a Costa do Marfim nos penáltis.

Num duelo entre candidatos, o marcador nunca saiu do nulo, apesar das várias oportunidades de parte a parte.

O jogo ficou empatado depois dos 120 minutos e decidiu-se nas grandes penalidades. Uma das referências da Costa do Marfim, Eric Bailly, central do Manchester United, permitiu a defesa de El Shenawy no terceiro penálti e o Egito foi totalmente eficaz, ao marcar as cinco penalidades. Mohamed Salah marcou o último, que deu o apuramento para os "quartos".

O Egito já sabe que vai defrontar Marrocos nos quartos de final, que eliminou o Malawi nos oitavos de final.