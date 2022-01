Boateng pede 100 mil "retweets" para levar Lewandowski para Lyon

Jerôme Boateng está disposto a convencer Robert Lewandowski a trocar o Bayern de Munique pelo Olympique de Lyon, sob uma condição.

No Twitter, o central internacional alemão, que esta época deixou a Alemanha e rumou a França, foi desafiado a levar o antigo colega de equipa para o Lyon. Em tom de brincadeira, Boateng fez uma exigência.

"Se este 'tweet' obtiver 100.000 RT ["reweets"], falarei com o Robert. Considerem-no feito", escreveu, com uns "emojis" brincalhões à mistura.

Boateng e Lewandowski, ambos de 33 anos, foram companheiros no Bayern entre 2014/15 e 2020/21, antes de o defesa rumar ao Lyon.

O ponta de lança polaco venceu o prémio "The Best", da FIFA, para melhor jogador do mundo em 2021, pelo segundo ano consecutivo.