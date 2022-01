Sporting e Santa Clara podem ficar fora das competições europeias

A UEFA decidiu multar o Santa Clara e rejeitar um apelo do Sporting, mantendo a sanção, por incumprimento das regras do “fair play” financeiro, com ambos os clubes sujeitos a exclusão das competições europeias de futebol.

Segundo a Câmara de Apelos da Câmara de Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA, o apelo do Sporting foi "rejeitado", confirmando-se assim a exclusão das competições europeias para que os leões se apurem para as épocas 2022/23, 2023/24 e 2024/25, a menos que consigam dar prova de cumprimento.

"A não ser que o clube possa provar até 31 de janeiro de 2022 que pagou a quantia devida até 15 de janeiro dado um acordo realizado com outro clube em 26 de novembro de 2021", esclarece aquele organismo em comunicado.

O apelo dos açorianos, por seu lado, é "parcialmente deferido", mas a sanção é a mesma, neste caso devido a verbas devidas às autoridades em falta em setembro de 2021, que terão de pagar ou negociar sob acordo para prolongar o prazo de pagamento.

Os leões veem ainda confirmada uma multa de 250 mil euros, enquanto os insulares terão de pagar 25 mil euros, mais 10 mil sujeitos a confirmação, até 01 de março, que verbas devidas a outro clube foram pagas.

O Santa Clara vê assim reduzida a sanção de 75 mil euros que estava inicialmente prevista.

A lista de decisões publicadas por aquele organismo da UEFA também abrange o Betis, da Liga espanhola, que terá de pagar ainda assim 150 mil euros de multa, não se mantendo a ameaça de exclusão das competições europeias.