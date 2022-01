Marrocos avança na CAN

Marrocos venceu o Malawi, por 2-1, e apurou-se para os quartos de final da Taça das Nações Africanas.

O primeiro golo do jogo foi de Gabadinho Mhango, para o Malawi, logo aos sete minutos, mas Marrocos confirmaram o favoritismo e deram a volta ao marcador.

Youssef En-Nesyri, do Sevilha, e Achraf Hakimi, do PSG, este com um golaço de livre direto, qualificaram Marrocos.

Os “leões do Atlas” ficam à espera de adversário: Costa do Marfim ou Egito, que se defrontam esta quarta-feira.