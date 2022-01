Eriksen treina no Ajax até encontrar novo clube

"Trabalhei com ele no passado e se há clube que precisa de um jogador como ele somos nós. Aconteceu algo terrível com ele, mas as coisas mudaram no entretanto e ele merece jogar ao mais alto nível. Em circunstâncias normais não haveria hipóteses de haver rumores a ligá-lo a um clube como nós, por isso acho que nos devemos sentir lisonjeados", disse.

Eriksen estará em negociações avançadas com o Brentford, da Premier League, clube com fortes ligações dinamarquesas. O treinador Thomas Frank assumiu que a contratação é possível.

O internacional dinamarquês está a treinar com a equipa B do clube holandês, onde começou a carreira profissional. Eriksen chegou a Amesterdão nos sub-17, em 2008, e saiu em 2012, depois de quatro épocas na equipa principal.

Passo a passo rumo ao regresso

No início de dezembro, Eriksen regressou ao Odense, clube de formação, para retomar os treinos individuais, já com bola, com um treinador privado. O regresso ao futebol continuava a ser uma incógnita, no entanto, já em janeiro, em entrevista ao canal televisivo dinamarquês DR1, o médio garantiu que pretendia voltar e delineou uma meta.

"O meu objetivo é jogar no Mundial do Qatar. É uma meta, um sonho, mas se serei escolhido é outra questão. Todavia, o meu sonho é regressar e tenho a certeza de que posso porque não me sinto diferente. Fisicamente, estou novamente no máximo. Até lá [Mundial 2022], vou simplesmente jogar futebol e provar que estou de volta ao nível de antes. O meu coração não é um obstáculo", afiançou o médio-ofensivo.

Em entrevista à BBC, o agente de Eriksen, Martin Schoots, assumiu que um regresso a Inglaterra seria "como voltar a casa" para o jogador.

Christian Eriksen pode, assim, regressar ao futebol inglês, em que disputou mais de 300 jogos ao serviço do Tottenham entre 2013 e 2020.