Atlético de Madrid. Oblak testa positivo à Covid-19

Jan Oblak, guarda-redes do Atlético de Madrid, testou positivo à Covid-19, mas não vai falhar qualquer partida.

"O nosso jogador está em isolamento e a cumprir todas as recomendações das autoridades de saúde", escreve o clube, numa breve nota.

O próximo jogo dos "colchoneros" é uma partida importante em casa do Barcelona. No entanto, disputa-se apenas a 6 de fevereiro, numa breve pausa do campeonato espanhol, o que significa que o guarda-redes esloveno, ex-Benfica, não falhará qualquer partida.

Oblak, de 29 anos, está no Atlético de Madrid desde 2014. No total, soma 333 jogos depois de ter passado pelo Benfica, Rio Ave, Leiria, Olhanense e Beira-Mar.