Terminou sonho das Comores. Camarões avançam na CAN

Os Camarões, de António Conceição, venceram as Ilhas Comores, por 2-1, e seguem para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN).

Os golos dos organizadores do evento foram apontados por Toko Ekoumbi e Aboubakar (sexto tento na CAN do ex-jogador do FC Porto).

Já pelo lado das Ilhas Comores, que se estreiam numa fase final, descontou M'Changama, com uma “bomba” disparada aos 81 minutos.

Nota para esta Seleção das Ilhas Comores que entrou em campo com um defesa-esquerdo na baliza. Dois dos guardiões testaram positivo à Covid-19 e um terceiro está lesionado. O capitão foi expulso aos 6 minutos.