Lazio empresta Vavro ao Copenhaga

A Lazio aproveita o mercado de inverno para fazer ajustes no plantel e emprestou Denis Vavro ao Copenhaga, até ao final da temporada, com opção de compra do clube dinamarquês, que confirmou o negócio.

Vavro, central internacional pela Eslováquia, de 25 anos, fez apenas dois jogos pela Lazio, esta temporada. O defesa está de regresso ao Copenhaga, de onde saiu em 2019/20, precisamente, para Lazio, por uma verba a rondar os 10 milhões de euros.

Depois de ter feito 17 jogos no primeiro ano em Roma, Vavro foi emprestado, na época passada, ao Huesca, da liga espanhola.

A Lazio é o adversário do FC Porto no "play-off" da Liga Europa, que começa é disputado em fevereiro. A 1.ª mão, no Dragão, no dia 17, e a 2.ª mão, em Itália, a 24 de fevereiro.