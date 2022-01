CAN. Sete mortos e vários feridos à porta de estádio

Pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas à entrada do estádio de Olembe, onde decorreu o Camarões – Comores, da Taça das Nações Africanas (CAN).

As vítimas terão sido esmagadas no meio da confusão dos adeptos que estariam a tentar entrar no estádio.

Os feridos foram transportados para o hospital de Messassi.

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou, através de comunicado, que abriu uma investigação ao incidente.



Dentro das quatro linhas, os Camarões, país anfitrião, derrotou as ilhas Comores, por 2-1, e continuam em prova.