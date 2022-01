Brentford renova com treinador, antes de receber Eriksen

O Brentford anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato com o treinador Thomas Frank até 2025. O técnico dinamarquês, de 48 anos, foi o responsável pelo regresso dos "Bees" à Premier League, a primeira liga inglesa.

"Sinto-me privilegiado por ter a oportunidade de continuar esta jornada fantástica. Estou cá há cinco anos e tem sido um privilégio trabalhar todos os dias com estes jogadores, com um 'staff' fantástico e com adeptos fantásticos. Escrevemos história no Brentford e estou empenhado em dar o meu melhor todos os dias para tentar criar nova história no clube", diz Thomas Frank, citado pela comunicação do Brentford.

Desde 2016/17 no clube, quando assumiu as funções de adjunto de Dean Smith, após três épocas como treinador principal do Brondby, Thomas Frank conseguiu a promoção ao escalão maior na temporada passada.