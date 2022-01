Moutinho e Rúben Neves dão triunfo ao Wolverhampton

O Wolverhampton, de Bruno Lage, venceu o Brentford, por 2-1, com golos portugueses. Já o Manchester United, de CR7, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, marcou e ganhou nos descontos.á o

Estas duas partidas da jornada 23 da liga inglesa realizaram-se este sábado.

Os Wolves marcaram por João Moutinho e Rúben Neves e carimbaram o terceiro triunfo consecutivo da equipa mais portuguesa de Inglaterra.

Já os “red devils” sofreram para derrotar e ultrapassar o West Ham na tabela classificativa. O golo do triunfo foi apontado por Marcus Rashford, já nos descontos.

Com esta vitória, a segunda consecutiva, o Manchester United, ainda com um jogo em atraso, é quarto classificado, com 38 pontos, ultrapassando o West Ham (37).