O Bétis derrotou o Espanhol, por 4-1, em partida da jornada 22 da liga espanhola.

O ex-Benfica Raúl de Tomás (RDT) esteve em destaque por boas e más razões, ao fazer o tento dos catalães, mas ao também ser expulso.

Já os golos do Bétis, com William Carvalho a titular, foram marcados por Borja Iglesias (2), Guido Rodríguez e Willian José.

Com este triunfo, o Bétis reforça o terceiro lugar no campeonato, com 40 pontos. Já o Espanhol mantém os 27.