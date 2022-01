O Tottenham anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Hugo Lloris.

O guarda-redes internacional francês, de 35 anos, vai continuar nos Spurs por mais duas temporadas e meia, ou seja, até junho de 2024.

Capitão do clube inglês e da seleção francesa, Lloris tem 395 jogos disputados pelo Tottenham desde 2012, quando foi contratado ao Lyon. É o jogador com mais partidas na Premier League pelos Spurs, com 317.