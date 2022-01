Amilton troca de clube na Turquia

Amilton foi anunciado, esta sexta-feira, como reforço do Konyaspor, segundo classificado da liga turca. O extremo brasileiro, de 32 anos, rescindiu contrato com o Antalyaspor, clube que representava desde 2018/19, e assinou a custo zero pelo Konyaspor.

Amilton troca o 17.º classificado do campeonato da Turquia pelo vice-líder da competição.

O extremo fez 21 jogos esta temporada no Antalyapsor, para onde se transferiu, depois de uma época e meia no Aves. Em Portugal, Amilton jogou, ainda, por Portimonense, Varzim, União da Madeira e Valenciano.