Udinese reforça defesa com Pablo Marí

A Udinese confirmou, esta quinta-feira, a contratação de Pablo Marí, por empréstimo do Arsenal.

O central espanhol, fundamental no Flamengo de Jorge Jesus, que venceu a Libertadores em 2019, não conseguiu o mesmo sucesso no Arsenal, onde tem sido figura secundária.

Esta temporada foi utilizado em apenas três jogos. Em Udine, Pablo Marí será companheiro do ponta de lança português Beto.



O central espanhol, formado no Maiorca, chegou a ter contrato com o Manchester City, mas nunca jogou pela equipa inglesa. Depois de jogar por Nástic, Girona, NAC Breda e Deportivo - os três últimos por empréstimo do City -, Pablo Marí esteve uma época no Flamengo.

O Arsenal contratou Pablo Marí aos brasileiros, por 6 milhões de euros. O espanhol tem contrato até 2024 com os "gunners" e foi cedido, sem opção de compra, à Udinese, 15.º classificado da liga italiana.