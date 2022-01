Saragoça desvia Jaume Grau de Portugal

Jaume Grau foi apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Saragoça, da segunda divisão espanhola. O médio, de 24 anos, desvinculou-se do Osasuna, do campeonato principal, e acabou por desviado da rota portuguesa.

Jogador do Tondela na época passada, e com papel preponderante, Jaume Grau vinha sendo associado, nas últimas semanas, a interesse de clubes portugueses, nomeadamente, Tondela, Famalicão e Vitória de Guimarães.

Jaume Grau, de 24 anos, optou por permanecer no seu país. De acordo com o jornal "Diario de Navarra", a transferência faz-se a custo zero, mas o Osasuna terá direito a 500 mil euros, caso o Saragoça, 16.º classificado da segunda liga, alcance a promoção ao escalão principal, durante a duração do contrato do jogador, e Jaume Grau participe em 50% dos jogos em que estiver disponível.

O Osasuna terá sempre direito a 25% de uma transferência futura, mas metade desse valor será para o Real Madrid, clube de onde o médio se transferiu para o clube de Pamplona.

Na época passada, Jaume Grau fez 32 jogos pelo Tondela. Esta temporada, o médio foi utilizado em apenas três jogos no Osasuna.