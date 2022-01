O Real Madrid venceu o Elche, por 2-1, após prolongamento, e segue para os quartos de final da Taça do Rei, de Espanha.

A partida chegou aos 90 minutos empatada a zero e os golos só apareceram no prolongamento.

Marcou primeiro o Elche, por Verdu, ao minuto 104, mas os merengues reagiram mesmo com 10 (expulsão de Marcelo) com tentos de Isco e Hazard (dois dos “mal-amados” do clube).