FIFA limita regras de empréstimo de jogadores

Na próxima temporada, um clube pode emprestar no máximo oito jogadores e ter no máximo oito jogadores emprestados. O número será reduzido para sete na época 2023/24 e para seis na temporada 2024/25.

A FIFA vai alterar as regras dos empréstimos de jogadores, a partir da próxima época, com novas limitações para os clubes, mas a a regulamentação prevê algumas exceções.

A duração mínima dos contratos de empréstimo passa a ser o período entre duas janelas de transferência e a duração máxima de um ano.

É requerido, também, um acordo escrito com os termos do empréstimo, a sua duração e as condições financeiras.

A FIFA considera que esta nova regulamentação é "um passo importante na reforma do sistema de transferências". O objetivo do organismo passa por desenvolver a formação, promover maior competitividade e limitar o excesso de jogadores nos clubes.

As federações nacionais têm um período de três anos para implementar as regras que serão aprovadas no dia 1 de julho de 2022, no Conselho da FIFA.