Barcelona ordena saída imediata de Dembelé

“Parece evidente que o jogador não quer continuar no FC Barcelona e envolver-se no futuro projeto […]. Nestas condições, dissemos-lhe, e aos seus agentes, que deverá ir embora de imediato”, disse Alemany aos meios de comunicação do clube.

“O Dembélé ou renova ou vai sair do clube. Não vai ficar nas bancadas a assistir aos jogos. Fui muito claro com ele. Estamos em negociações há cinco meses. Já chega. Não podemos esperar mais. Os interesses do clube têm sempre que prevalecer. Ele já disse que quer ficar, mas esta situação tem que acabar”, disse Xavi, em conferência de imprensa.

O aviso do diretor para o futebol acontece um dia depois de o treinador Xavi Hernández não ter convocado o jogador francês para o jogo dos oitavos de final da Taça do Rei, esta quinta-feira, e também ter dito que a porta de saída estava aberta, caso não renovasse.

Esta quinta-feira, Mateu Alemany lembrou que as negociações para a renovação de Dembelé começaram há seis meses, com várias ofertas do Barça e que foi tempo mais do que suficiente para o jogador decidir o seu futuro.