Vágner Love a caminho da Dinamarca

Vágner Love está prestes a tornar-se reforço de inverno do Midtjylland, atual líder da Liga da Dinamarca, segundo o "Ekstra Bladet".

O ponta de lança internacional brasileiro, de 37 anos, está na Jutlândia Central para realizar testes médicos e assinar até ao final da época.

Vágner Love, outrora conhecido pelas longas tranças coloridas e pelos muitos golos que marcava, chegou a ser associado, mais do que uma vez, ao interesse dos grandes portugueses. Foi no CSKA de Moscovo que mais se destacou: esteve ligado ao clube russo durante dez anos.

Desde que deixou o CSKA, em 2014, Love representou os brasileiros do Corinthians, o Mónaco, os turcos do Alanyaspor e do Besiktas, e os cazaques do Almaty, com que terminou contrato em dezembro.

Com uma carreira profissional de 20 anos, Vágner Love soma 348 golos em 715 jogos a nível de clubes e nove golos em 25 internacionalizações.