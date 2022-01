Só o Bayern tem melhor média de golos no campeonato do que o Fulham de Marco Silva

O Fulham de Marco Silva tem-se destacado pelo futebol ofensivo que pratica e, para o provar, tem um registo de golos que impressiona.

O atual líder do Championship, segundo escalão do futebol inglês, tem melhor média de golos por jornada (2,69) do quase todas as equipas dos cinco principais campeonatos da Europa. Só o Bayern de Munique, com 3,21 golos por encontro, supera a equipa do treinador português.

O Fulham bate as médias de golo por jornada de: Liverpool (2,62) e Manchester City (2,45), da Premier League; Paris Saint-Germain (2), da Ligue 1; Inter de Milão (2,43), da Serie A; e Real Madrid (2,14), da La Liga.

Em Portugal, contudo, o Benfica, terceiro classificado do campeonato, supera o Fulham, com 50 golos em 18 jornadas, uma média de 2,78.

O líder do campeonato, o FC Porto, tem uma média de 2,67 golos por jornada. O Sporting, segundo classificado, regista uma média de 1,89.

No total, o Fulham soma 70 golos em 26 jornadas e encontra-se na liderança do Championship, com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, na "pole position" da subida à Premier League.